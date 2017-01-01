Заработок в интернете

Многие задаются вопросом "как заработать деньги в интернете". Прежде, чем начать зарабатывать, придется освоить инструменты для платежей через интернет. Для расчетов между людьми и организациями, зарабатывающими в интернете, используются электронные платежные системы - механизмы обмена виртуальной валютой. Они позволяют принимать и отправлять платежи по всему миру, значительно расширяя возможности для заработка в интернете.

Платежные системы

Частые вопросы

В рамках раздела "Платежные системы" рассмотрим ряд важных вопросов, необходимых для заработка в интернете:

Как вывести?

Но как превратить виртуальные деньги в реальные? Все верно, потребуется мостик между Помимо платежных систем для заработка в интернете потребуется счет в банке. Это может быть интернет-банк с привязанной банковской картой Visa или MasterCard. Некоторые пользуются "усеченными" версиями Visa Electron, но для платежей в интернете они не подходят. Наиболее популярные банки для заработка в интернете:

Сбербанк;

Альфа Банк;

Тинькофф;

Где заработать?

Итак, как же можно заработать в интернете? Вот далеко не полный перечень примеров:

Куда вложить?

После того, как вы заработаете некоторую сумму в интернете, обязательно возникнет вопрос: "Куда потратить заработанное?". Можно купить что-нибудь полезное в одном из интернет-магазинов или аукционе Ebay, а можно инвестировать деньги, чтобы в будущем заработать еще больше денег. Заработок в интернете может приносить очень серьезные деньги, но для этого потребуются инвестиции. Куда можно вложить деньги в интернете?

Вложение в собственный сайт;

Forex;

PAMM счета;

Bitcoin;

Акции;

И многое другое

На самом деле с инвестициями в интернете следует быть осторожным - велики риски все потерять, не забывайте об этом. А мы покажем вам, где именно заработать в интернете и как разумно распорядиться заработанным. Хотите быть в курсе последних событий? Подпишитесь на нашу рассылку!