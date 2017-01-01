Заработок в интернете
Многие задаются вопросом "как заработать деньги в интернете". Прежде, чем начать зарабатывать, придется освоить инструменты для платежей через интернет. Для расчетов между людьми и организациями, зарабатывающими в интернете, используются электронные платежные системы - механизмы обмена виртуальной валютой. Они позволяют принимать и отправлять платежи по всему миру, значительно расширяя возможности для заработка в интернете.
Платежные системы
Частые вопросы
В рамках раздела "Платежные системы" рассмотрим ряд важных вопросов, необходимых для заработка в интернете:
- Как зарегистрироваться в Paypal;
- Как обналичить Webmoney;
- Регистрация кошелька Qiwi;
- Как создать кошелек Яндекс Деньги;
- Регистрация в Webmoney;
- Как оплатить кредит через Qiwi;
- Как пополнить Webmoney;
- Как заказать карту Яндекс Деньги;
- Как обналичить Яндекс.Деньги;
- Как создать виртуальную карту Qiwi;
- Как создать кошелек Яндекс.Деньги;
- И многое другое
Как вывести?
Но как превратить виртуальные деньги в реальные? Все верно, потребуется мостик между Помимо платежных систем для заработка в интернете потребуется счет в банке. Это может быть интернет-банк с привязанной банковской картой Visa или MasterCard. Некоторые пользуются "усеченными" версиями Visa Electron, но для платежей в интернете они не подходят. Наиболее популярные банки для заработка в интернете:
- Сбербанк;
- Альфа Банк;
- Тинькофф;
Где заработать?
Итак, как же можно заработать в интернете? Вот далеко не полный перечень примеров:
- Заработок на написании текстов;
- Заработок на создании сайтов;
- Дизайн;
- Раскрутка сайтов;
- Собственный интернет-магазин;
- Заработок на партнерских программах;
- Заработок на консультациях;
- Интернет-трейдинг и инвестиции;
- Заработок на сайтах;
- Заработок на Youtube;
- Заработок на обучении;
- Заработок на ведении блога;
- Заработок на Forex;
- И многое другое
Куда вложить?
После того, как вы заработаете некоторую сумму в интернете, обязательно возникнет вопрос: "Куда потратить заработанное?". Можно купить что-нибудь полезное в одном из интернет-магазинов или аукционе Ebay, а можно инвестировать деньги, чтобы в будущем заработать еще больше денег. Заработок в интернете может приносить очень серьезные деньги, но для этого потребуются инвестиции. Куда можно вложить деньги в интернете?
- Вложение в собственный сайт;
- Forex;
- PAMM счета;
- Bitcoin;
- Акции;
- И многое другое
На самом деле с инвестициями в интернете следует быть осторожным - велики риски все потерять, не забывайте об этом. А мы покажем вам, где именно заработать в интернете и как разумно распорядиться заработанным. Хотите быть в курсе последних событий? Подпишитесь на нашу рассылку!